Novi izazov: Optička iluzija je hit na internetu

Trik sa rukama jedne korisnice na Tviteru proširio se brzinom svjetlosti i za kratko vrijeme mnogi pokušavaju da ponove njen "fazon". Takoreći, postavljen je novi on line izazov na ovoj društvenoj mreži.

Naime, Kej Dera izvodi trik rukama, a snimak je ubrzo po objavljivanju imao više od tri miliona pregleda.

Svima se dopalo njeno "nestajanje", pa su mnogi snimili i oblavili svoje verzije trika.

Let’s see how far this goes pic.twitter.com/0bNq4QY0qc

Za samo nekoliko sekundi ona učini da joj "ruka prođe kroz ruku", što je naravno samo trik, ali je privukao mnoge tviteraše.

Have you guys got your head around this trick posted by @kay_dera ? Here’s my attempt pic.twitter.com/MnqzXphoG6