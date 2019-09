Novinar popio pivo od 68.000 funti

Australijski izvještač o kriketu iz Britanije Piter Lejlor kaže da je popio "najskuplje pivo u istoriji" nakon što mu je ovo piće naplaćeno u jednom baru 68.120 funti.

Lejlor, novinar lista "Australijan", rekao je da je skrenuo na piće u jedan bar u Mančesteru, na sjeverozapadu Engleske, uoči meča na stadionu "Old Traford".

Prema navodima na njegovom Twitter nalogu, nije nosio naočare, pa nije provjerio račun za pivo "Djukars IPA" prije nego što je platio bankovnom karticom.

Nekoliko časova kasnije, doživio je šok kada ga je supruga obavijestila iz Australije da im je sa zajedničkog računa skinuto 99.983,64 australijskih dolara. Pored toga, naplaćena im je i provizija na transakciju od 2.500 dolara.

Provjerom je utvrđeno da mu je na računu u baru za jednu bocu piva unesena cijena od 55.000 funti umjesto 5,5 funti.

Lejlor kaže da mu je račun ispražnjen i da je iznenađen jer nije dobio nikakvo obavještenje od banke, čije ime nije navedeno.

Provizija na transakciju već je vraćena novinaru, ali će ostatak novca morati da sačeka najmanje devet radnih dana, a do tada će imati veliku rupu u kućnom budžetu.

Komentarišući kvalitet piva, koje je dobilo brojne nagrade, Lejlor je rekao da je bilo "dobro, ali ne baš toliko dobro".

See this beer? That is the most expensive beer in history. I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night. Seriously. Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu