Novinarka kojoj je sin "upao" u program zabarikadirala vrata

Novinarka Debora Hajnes postala je zvijezda prošle sedmice kad joj je sin upao u radnu sobu dok je davala videoizjavu kako bi je zamolio za dva keksa.

Da bi spriječila da se to ponovi, Debora je na vrata od sobe postavila drvenu klupu i tako se zabarikadirala te onemogućila djetetu da je ometa.

Tokom jutarnjeg šoua davala je videoizjavu kolegici Kaj Barli za Sky News.

"Prije negoli te pustim… Vidim da je klupa kraj vrata, postoji li za to neki razlog?" upitala je Barli koja je uočila neobičan detalj.

Sky's @haynesdeborah decided to take drastic measures to prevent her son walking in live on air and asking for more biscuits... Get more videos from Sky News: https://t.co/kbzkSTVRZ7 pic.twitter.com/WNitiJevpX