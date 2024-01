Novopečeni bračni par zapalio se na vjenčanju (VIDEO)

Godinama ljudi traže načine da svoj dan vjenčanja učine nezaboravnim i jedinstvenim. Ovaj par je to uspio uz pomoć vatre a razlog je poprilično bizaran.

Bilo da mijenjaju tradicionalne elemente ceremonije ili dodaju posebne detalje, parovi često biraju nekonvencionalne pristupe kako bi stvorili epsko iskustvo. Jedan par, Gejb Jesop i Ambir Bambir, odlučio se za zaista neobičan pristup svom vjenčanju.

Ovaj par, koji se upoznao dok su radili kao kaskaderi u filmskoj industriji, odlučio se doslovno "zapaliti" na svoj poseban dan. Snimci njihovog vjenčanja prikazuju trenutak kada su se zapalili dok su hodali niz prolaz, ostavljajući svoje goste u šoku.

A #US couple set themselves on #fire as they walked down the aisle after getting married in a bizarre show at their wedding ceremony, #Newsweek reported. The duo, Gabe Jessop & Ambyr Bambyr, reportedly work as movie stunt doubles.@UHN_Plus pic.twitter.com/CMB1r3MAWA