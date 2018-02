Obilaze hotele i masno naplaćuju opis erotskog iskustva u njima

Dvadesettrogodišnja Džesika di Ardžent i njen tri godine stariji dečko Džastin Engelik plaćeni su da posjećuju luksuzne hotele i pišu o svojim intimnim iskustvima u svakom od njih.

Ovu ponudu dobili su nakon što su pobijedili na takmičenju za najbolji putopisni erotski vodič pod imenom "Places of Intimacy".

Nakon toga brojne noći su proveli po hotelima širom Australije, a svaki im je platio da napišu kako je prošao njihov intimni susret.

"Sobu je osvjetljavao spoljašnji tuš, a ljuljaška je visila sa plafona. Bila je na prikladnoj visini i 'zvala nas je'. Podigao sam Džes na ljuljašku i polako je milovao, a ona se srećno ljulala u mom naručju", opisao je Džastin njihovu noć u jednom hotelu u Bajron Beju.

Ulaz u VDL Stenli u Tasmaniji Džesika je nazvala "stepenicama ka sedmom nebu".

"Zatvorila sam vrata i protrčala stepenicama prema krevetu, ali on me je uhvatio prije nego što sam zakoračila na posljednju stepenicu. Gurnuo me je prema kamenom zidu, a onda smo proslavili to što smo se našli na ovako prekrasnom mjestu. Bilo mi je potrebno vremena da dođem sebi i napokon se popnem na krevet. Soba je izgledala rajski, a mi smo uživali jedno u drugom", opisala je.

Džesika i Džastin, koji su zajedno šest godina, bili su jedan od 10 parova izabranih širom svijeta koji su svojim vatrenim opisima doprinijeli nekonvencionalnom turističkom vodiču kompanije koja proizvodi kondome.

"Od balkona do kade, od kauča do hodnika. Naš vodič za intimnost koristi stvarna intimna iskustva kako bi informisao čitaoce o najboljim mjestima na svijetu na kojima možete da vodite ljubav", rekli su iz kompanije.

Džastin kaže da nisu samo pisali o seksu već su ujedno i dali recenziju za hotel.

Kaže da su se njegova porodica i prijatelji dobro zabavili čitajući njegove opise u stilu "50 nijansi ... ". Predložio je da se erotski vodič stavi na sto za goste koji dolaze na večeru.

(Srbijadanas.com)