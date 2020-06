Objasnila zašto ne nosi masku i nasmijala cijeli svijet

Zbog porasta broja zaraženih korona virusom, nošenje zaštitnih maski preporučuje se i izvan kuće.

Ipak, ima i onih koji maske jednostavno ne žele nositi, uprkos tome što tako rizikuju da se razbole.

U Floridi je proglašena obaveza nošenja maski u javnosti, a jedna žena privukla je pažnju tokom javne rasprave oko nošenja maski kada je izjavila nešto zbog čega je postala viralna na internetu.

"Ne želim nositi masku iz istog razlog zbog kojeg ne nosim gaćice. Neki dijelovi tijela trebaju disati", izjavila je, a video u kojem se čuje kako to govori proširio se Twitterom.

Prenijele su ga i vijesti širom zemlje.

Osim toga, na raspravi se moglo čuti još bisera pa su tako određeni pojedinci izjavili da su maske đavolje djelo koje nam želi uništiti bogom dane disajne puteve i da su za sve, naravno, krivi Bil Gejts i 5G mreža.

Florida woman "I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear, things gotta breathe" pic.twitter.com/ww1EiZDP99