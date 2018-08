Obogatio se ocjenjujući pse na Twitteru

Dok njegovi vršnjaci studiraju dvadesetjednogodišnji Met Nelson zarađuje pravo bogatstvo ocjenjujući pse na Twitteru.

On je sebi stvorio karijeru zahvaljujući neočekivanom uspjehu profila "WeRateDogs" koji trenutno prati sedam miliona korisnika.

On na svom profilu svakodnevno objavljuje slike simpatičnih kuca, kojima uz duhovite komentare dodjeljuje ocjene.

Iako je u početku raspon ocjena bio od 1 do 10, Nelson je ubrzo shvatio da njihovu simpatičnost nije moguće ograničiti samo brojkom 10, pa je počeo da im dodjeljuje više ocjene što je njegove obožavaoce oduševilo.

Među Nelsonovim brojnim pratiocima je i Džoan Rouling.

This is my dog. Her name is Zoey. She knows I've been rating other dogs. She's not happy. 13/10 no bias at all pic.twitter.com/ep1NkYoiwB