Oborila svjetski rekord, a usred trke jela takose i pila pivo

Američka ultramaratonka Kamil Heron postavila je dva svjetska rekorda, a u jednom trenutku za vrijeme takmičenja pila je pivo i jela takose

"Nekoliko krugova sam jela takose i pila pivo", rekla je Heronova, prenijeli su britanski mediji.

Heron je na takmičenju u Arizoni za 24 sata istrčala 655 i po krugova oko staze i postavila dva svjetska rekorda. Ona je 162,9 milje, nešto više od 262 kilometra istrčala za 24 sata, a prvih 100 milja (160,9 kilometara) pretrčala je za 13 sati i 25 minuta, što su svjetski rekordi na stazi.

Pretrčala je oko osam kilometara više nego ultramaratonac koji je trku završio na drugom mjestu.

"To je bila najuzbudljivija stvar, pobijedila sam na veoma konkurentnom terenu muškaraca. Presrećna sam što se to dogodilo", navela je Heronova.

"Imala sam sedam preloma dok sam bila mlada, ali nisam znala da su mi kosti slomljene. Mislim da bol nije bio toliko jak", rekla je Heronova (37).

Heronova je prije 14 godina nedeljno trčala nešto više od 100 kilometara iz rekreacije, a poslije toga je počela ozbiljno da se bavi trčanjem i ostvarila 21 pobjedu.

"Bilo je prilično strašno sa maratona preći na 100 kilometara, što je više od dvostruko duže dionice. Morala sam da vjerujem u sebe. Pronašla sam svoj poziv u životu i vjerovala da to mogu", navela je ona.

Prvu trku na 100 kilometara završila je 2015. godine, kada je oborila rekord Ane Trejson, koja se smatrala najboljom ultratrkačicom svih vremena.

"To je bio podsticaj koji mi je nagovijestio da bi možda mogla da nastavim sa ovim", dodala je Heronova.

