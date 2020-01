Obuća, posebno napravljena za cjelonoćno đuskanje na svadbi

​Svaka mlada će vam potvrditi da se na dan vjenčanja susrela sa jednim ozbiljnim problemom a to je bol, koji u stopalima uzrokuju cipele sa visokom petom. Na sreću – ima lijeka.

Brend "Converse" uskočio je u pomoć mladencima svojim novim asortimanom obuće.

Riječ je o specijalnim patikama koje su dizajnirane tako da mlade u njima mogu da plešu čitavu noć.

U ponudi su dvije osnovne verzije – model sa šljokicama i plitki model u bijeloj boji za klasičniji izgled.

Converse is selling a new bridal range and they’ll even customise them for your big day https://t.co/PAquUWqxbb