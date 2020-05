Obuvanje čarapa, skakanje kao žaba: Ginis kruniše rekordere tokom korona

Jusein Bolt je 100 metara pretrčao za 9,58 sekundi, a Dr Vikas Saini nedavno obukao 10 čarapa za 9,23 sekunde i obojica nose istu titulu: svjetski rekorder.

Od podviga s čarapama, do maštovitog žongliranja rolni toalet-papira stopalom, rekordi se i dalje postavljaju jer "Ginisovim svjetskim rekordima" svakog mjeseca stigne po 1.000 prijava potencijalnih rekordera i to samo iz Sjeverne Amerike. Ta kompanija je već dugo poznata kao čuvar dostignuća, sada u rasponu rubrika od "fascinantnih" najduži nokti, preko "pretjeranih" pirsing, do "svako može da proba" hodanje na rukama, recimo.

Nedavno uvedenim izazovima "Ginisa" na interenetu raste popularnost jer su mnogi po kućama zbog pandemije: čovjek koji skače kao žaba, graditelj piramida od konzervi ili graditelj kontrukcija LEGO samo jednom rukom, i svi su dobitnici titule "Vlasnik Ginisovog svjetskog rekorda".

"Dok su ljudi po kućama, želimo da podstičemo kreativnost, poboljšamo raspoloženje i omogućimo im da uče i istražuju svetske rekorde", rekla je menadžerka rekorda Krisi Fernandes.

Izazovi on-lajn su tako planirani da se izvode s minimalnom opremom i kod kuće. Postoje i takmičenja za djecu. Što se tiče knjige, ko je nije prelistao u potrazi za rekordom koji bi mogao da obori Ginisova baza podataka sadrži više od 50.000 jedinstvenih podviga.

Među njima su najbrži pogodak rupe u golfu za 1:29:62 minuta; 100 metara s preponama pretrčanih s perajama na nogama za 14,82 sekunde za muškarce i 18,523 za žene, 656 tapkanja u minutu dvije košarkaške lopte istovremeno.

Ideju o prikupljanju neobičnih rekorda pokrenuo je britanski ser Hju Biver 1950-ih godina kada je bio direktor pivare Ginis. Priča kaže da je na zabavi lovaca u Irskoj izbila svađa oko toga koja je najbrža divlja ptica u Evropi. Nije bilo lako riješiti taj spor.

Ser Hju je zamolio blizance Norisa i Rosa Mekvirtera koji su se bavili provjerom činjenica, da sastave knjigu koja bi pomogla u rješavanju kafanskih rasprava.

Prvi tom je objavljen 1955. godine, a do 1964. prodat je milion primeraka. Kasnije je počela TV serija o tome.

Ginis ima i Kuću slavnih. Među njima je bio i Robert Vadlou, najviši čovjek na svijetu 1940. godine je izmjereno da je imao 272 santimetra. Druga slavna je bila Li Redmond, čiji su nokti zajedno bili dugački 8,65 metara.

Ginis godišnje obično dobije po 47.000 prijava rekorda iz prosječno 178 zemalja. Od toga se potvrdi i prizna oko 8.000.

Dejvid Raš iz Bojzija, u američkoj saveznoj državi Ajdaho, nedavno je postao rekorder kroz on-lajn izazov u ​​kategoriji "Ko najbrže obuče 10 majica". Njegovo pobjedničko vrijeme bilo je 15,61 sekunda. Ali toliko je vježbao da je povrijedio zglob šake udarajući ga o glavu dok je oblačio majice.

Raš drži mnoštvo drugih rekorda, uključujući žongliranje na biciklu vezanih očiju (30 rekorda), najduži stoj na bradi na biciklu (6:1:07 minuta) i najviše okreta palice za bejzbol u minuti (94).

"Volio sam da gledam emisije o tome na TV-u i povremeno listam knjigu", rekao je Raš koji je viši menadžer proizvodnje u jednoj tehnološkoj kompaniji. "To me je fasciniralo i pomišljao sam da bih volio da mogu i ja da to radim".

Džed Hokin je poznat po fudbalskom umijeću i vještini. Prošlog mjeseca je postavio rekord tako što je jednim stopalom žonglirao rolnu toaletnog papira, u okviru on-lajn izazova. Tako je postigao svoj četvrti Ginisov rekord.

Njegov sljedeći izazov je najviše tapkanja fudbalske lopte za jedan sat. Rekord je sada 11.901.

"Želim da oborim gomilu Ginisovih svetskih rekorda", poručio je Hokin iz Tuvumbe, u Australiji, gdje živi.

Tu je i Saini koji se pokazao kao munjevito brz oblačeći 10 čarapa a sjedeći na podu u svojoj kući u Indiji. Njegova strategija je: Zabaviti se!

"Nevjerovatno je što ni u snu nisam pomišljao da ću jednog lijepog jutra dobiti tako prestižnu titulu s tako malo napora", napisao je Saini u e-poruci.

Njegova brzina vetra s čarapama navela ga je da još više cijeni brzinu Juseina Bolta. Taj znameniti sprinter s Jamajke je na svjetskim prvenstvima 2009. godine vreme na 100 metara spustio na 9,58 sekundi.

"Ne možemo shvatiti koliki je napor Bolt uložio u to", napisao je Saini.

Od izbijanja pandemije COVID-19, Ginisovi zvaničnici su primjetili da se obaranje rekorda više pokušava u kućama i baštama. Stigle su im prijave za rekorde u rasponu od "najviše naljepnica zalijepljenih na tijelo za 30 sekundi", preko "najviše biljke pamuka", do "najviše skokova u mjestu u minutu".

Fernandes među Ginisovim menadžerima ima zadatak da potvrdi autentičnost svjetskih rekorda.

Prošle jeseni je prisustvovala pokušajima "Harlem Gloubtrotersa" da obore rekord. Ta revijalna košarkaška ekipa postavila je šest rekorda tog dana, uključujući šut iza leđa s najveće udaljenosti i najviše protjerivanja lopte kroz noge u minutu, i to vezanih očiju.

Ovih dana rekordi se ne potvrđuju na licu mjesta, već na internetu.

"Upravo prilagođavamo obaranje rekorda ovom novom vremenu", objasnila je Fernandes. "Želimo da se ljudi nečim bave i zabavljaju se jer biti stalno u kući može biti pomalo dosadno".