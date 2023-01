Očekuju sedam miliona za luster plaćen 250 funti (FOTO)

Rijedak Đakometijev luster kupljen je za 250 funti u Londonu, a sada bi mogao da dostigne cijenu od čak sedam miliona.

Za komad, koji je engleski slikar Džon Krekston kupio u jednoj antikvarnici šezdesetih godina prošlog veka, potvrđeno je da je autentično - izgubljeno dijelo poznatog švajcarskog vajara italijanskog porijekla.

Krekston je svojevremeno odvojio 250 funti za neobičan luster za koji se potajno nadao da je rad velikog vajara Alberta Đakometija.

Compelling performance by Ivana Gavric @gavricivana with a programme focusing on the influence of Chopin on Grieg as part of the Holt Festival at St Andrew's Church, Holt, Norfolk, with the recently-discovered bronze chandelier by Alberto Giacometti above the piano. pic.twitter.com/rVL31wLcWk