Od ova tri horoskopska znaka ne očekujte izvinjenje

I kada shvate da nisu bili u pravu ili da su pogriješili, ovi znaci teško se izvinjavaju.

Glavni razlog je svakako njihov ponos, kao i veliki ego koji im ne dozvoljava da prevale preko usana ovu riječ.

Ovan

Ovan se gotovo nikada ne izvinjava. Kada to čini reč je o vanrednoj situaciji, tačnije kada je nešto toliko gadno uprskao da bi najradije sada iskočio iz kože. U suprotnom, kada zna da je kriv, ignorisaće i nastaviti da radi po svom. Ako ga i dalje iritirate, budite spremni za svađu jer će tek tada da pusti jezik.

Lav

Kada dođe do konflikta, Lav će se sigurno svim sredstvima boriti da pobijedi i snažno će braniti svoje stavove. Ipak, kada shvati da je pogrešio, on će biti spreman na razgovor, a tada će teatralno održati svoj govor. Pri tome, on će proniciljivo izgovarati svoje riječi, samo kako ne bi ispao gubitnik.

Škorpija

Svi konflikti u odnosu sa Škorpijom se mogu riješiti, sem ako ste povrijedili njegov ego i izazvali da se ona osjeća loše. U slučaju da je ona kriva za određenu situaciju, a druga osoba nedužna, pripadnici ovog znaka će se izviniti bez problema. Pri tome, biće veoma objektivni i nikada neće željeti da ispadnu ponizni.

