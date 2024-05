Odbjegli bik Mili napravio pometnju na slatinskoj cesti

Nakon Joze otprije četiri godine, na slatinskoj cesti u Hrvatskoj ponovno se našao bik, ovaj puta Mili.

Naime, danas ujutro oko 9 sati ova je životinja nekako izašla iz prikolice vlasnika OPG-a koji se bavi uzgojem stoke te je nastavio šetnju cestom u Ulici braće Radić. Prema portalu Radio Slatina i brojnim objavama na društvenim mrežama, odmah je pozvana policija.

Do njihovog dolaska, vlasnici su sami upozoravali vozače da pripaze na gromadu na cesti, iako je, prema riječima očevidaca, bik bio miran, pasao je travu i nije pokazivao agresiju. No, postojala je opasnost od ugrožavanja saobraćaja.

Uhvaćen bik Joza, bijegom se izborio za bezbrižan nastavak života

Da bi ga vratili natrag u prikolicu, bilo ga je potrebno "omamiti", no ni to nije bilo lako. Prema pisanju portala, u njega su ispalili oko pet strelica sa sredstvom za omamljivanje kako bi se uspavao i kako bi ga što lakše vratili u prikolicu, a sve to trajalo je više od pola sata.

Intervenisali su vatrogasci JVP Slatina i policija, a saobraćaj je bio zatvoren dok se situacija ne riješi.

Početkom januara, sličan prizor odbjeglog bika odvio se i nedaleko Svetog Ivana Zeline, prenosi Agroklub.

