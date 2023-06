Odbjegli bik podigao cijeli grad na noge (VIDEO)

Policija u Teksasu rekla je da ih je odbjegli bik podigao cijeli grad na noge dok se vodila trosatna potjera kroz naselja prije nego što ga je lokalni rančer uspavao.

Policijska uprava Dentona saopštila je da su policajci odgovorili na dojavu o puštenoj kravi u stambenom području u blizini kampusa Univerziteta Sjeverni Teksas.

Policajci su stigli i otkrili da je životinja zapravo bik i da je pobjegla iz parkirane prikolice dok je njen vlasnik večerao u restoranu.

"Ispostavilo se da to nije bila krava. Bio je to bik, a on nije bio sretan što su ga pokušali vratiti u svoju prikolicu. Vlasnik je upravo bio stao u lokalnom restoranu i otišao nešto pojesti, prikolica se nekako otvorila i bik je uspio izaći. Još uvijek istražujemo kako se to tačno dogodilo" rekla je potparolka policije Ejmi Kaningam za "KDFW-TV".

U pomoć je pozvan lokalni rančer s tabletom za smirenje, a nakon trosatne potjere životinja je savladana i vraćena u prikolicu.

Mještani su snimili video raščišćavanja scene nakon što je bik sigurno sklonjen.

Policija je rekla da nema prijavljenih povreda kao rezultat vremena koje je govedo provelo na slobodi, prenosi "Upi".