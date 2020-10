Oficir za nuklearno naoružanje na podmornici došao pijan na smjenu

Britanski mornarički oficir za naoružanje, poručnik Len Luv, proglašen je nesposobnim za obavljanje dužnosti nakon što je pijan sa provoda došao na nuklearnu podmornicu "Vidžilant" da bi preuzeo komandu nad nuklearnim projektilima, prenosi Skaj njuz.

Luv je na podmornicu ukotvljenu u američkoj bazi u Džordžiji stigao taman prije iskrcavanja raketa "trajdent II", primarnog naoružanja podmornice. Kao oficir za naoružanje, on je bio zadužen za nuklearne bojeve glave.

Prema navodima britanskih medija, on je noć prije toga pio, a u ruci je nosio kesu sa ostacima piletine za kasniji obrok. Kolege je uznemirilo stanje u kojem je došao.

"Nije bio u stanju da rukuje nuklearnim oružjem", rekao je neimenovani izvor za britanske medije.

Luv je prebačen u Faslejn u Škotsku, gdje će sačekati kraj istrage koja je pokrenuta.

Kraljevska mornarica nije demantovala medijske navode, već je saopštila da "postoje brojne bezbjednosne provjere i procedure da bi se zaštitila bezbijednost oružja na podmornicama".

You may have seen some reporting this morning on an incident on a submarine. While we don’t comment on the detail, there are numerous safety checks and processes to protect the safety and use of weapons aboard all submarines.