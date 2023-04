Oglasio se takmičar kojeg su izbacili iz kviza uprkos svim tačnim odgovorima

​Vladimir Krnač iz Bačkog Petrovca, koji je dospio u žižu javnosti zbog nepravde tokom takmičenja u kvizu "Najslabija karika", kazao je za da je eliminaciju teško podnio.

"Bes i razočaranje pomešani sa jakim osećaj nemoći da bilo šta mogu promeniti. Bilo je teško podneti eliminaciju. Ok, bilo mi je savršeno jasno da se to može dogoditi, ali opet je prevladavala vera u ljude. Međutim, eto šta je ispalo. Nikola Kojo se pokazao jako korektan i moje je zadovoljstvo što sam ga upoznao. Nije mi dao savet posle kviza, ali komunikacija je bila u šaljivom i vedrom tonu. Sasvim je ok lik", kaže za Informer Vladimir.

Kada je i nakon 22 tačna odgovora u kvizu proglašen za najslabiju kariku i samim tim eliminisan iz daljeg takmičenja, Vladimir je otišao kući razočaran. Ipak, nije ni slutio da će dobiti toliku podršku javnosti.

"Baš je bio naporan dan posle kviza, znao sam da će biti prašine, ali ovo je prevazišlo sva moja očekivanja. Budući da sam već prošao situaciju sličnu ovoj nakon pobede u Slagalici, slutio sam da ću dobiti poruke podrške, ali, još jednom moram da naglasim, ovo je dalako nadmašilo sva moja očekivanja", ističe Vladimir koji je za kratko vrijeme postao favorit nacije.

Vladimir je građevinski radnik bez stalnog zaposlenja i otac četvoro djece. Osim što gaji veliku ljubav prema kvizovima, on je i više od sto puta bio dobrovoljni davalac krvi.

Gledaoci su ga upoznali kao tihog i skromnog čovjeka nasmijanog lica, a do sada je učestvovao u 17 kvizova.

Podrška javnosti i put u Egipat ga ganuli

Sem podrške, počele su da kruže ideje i akcije na Twitteru da se sakupi novac za ljetovanje Vladimira i porodice u Egiptu. Ipak, sve ljude dobre volje, pretekla je Prva televizija, koja je rekla da će Vladimiru kao moralnom pobjedniku kviza, platiti put za Egipat. To saznanje mu je popravilo dan i izmamilo osmijehe.

"Što se Egipta tiče stvarno verujem da ću otići. To mi je davnašnja ambicija i nije u pitanju more, već Giza i poseta piramidama. Jeste da je bilo par puta prilike da odem, no uvek se nešto isprečilo. A ovog puta se nadam da ću otići!"

Od takmičenja ne odustaje

Takmičenje je Vladimirova avantura, to nije hobi, to je više od ljubavi. A ni odustajanje nije opcija. Ovaj trenutno najpoznatiji kvizoman, ne miruje ni nakon poraza, naprotiv. Odmah nakon takmičenja u "Najslabijoj karici" otišao je u Novi Sad, gdje je imao zakazana takmičenja u dva pab kviza. Za oba je rekao da mu nisu napor, već da ga odmaraju i drže u formi za takmičarske okršaje u televizijskoj formi.

"Nakon 20 godina nimalo mi nije dosadilo takmičenje, samo bih voleo da ja ne dosadim gledalištu. Inače, želja za takmičenjem je i danas ista kao onog dana kada sam prvi put gostovao u kvizu. Tu je želja za sticanjem novih saznanja, upoznavanje novih ljudi", otkrio nam je Vladimir i rekao da nastavlja borbu, a sve mu je to lako uz podršku njegovog Bačkog Petrovca, kao i supruge, djece, prijatelja, porodice i poznanika.

Sve Vladimirove želje

Koliko je Vladimir skroman, govori to da mu je put u Egipat ostvario snove, a pored posjete piramidama na spisku želja su dobro zdravlje i snaga da nastavi svoj posao.

"Što se nekih drugih želja tiče, to bi bilo da me služi zdravlje barem kao dosad i da mogu da što duže radim i izdržim u poslu kojim se bavim, a to je građevina", kaže Vladimir Krnač.

Zahvalan od srca

Vladimir je ovim putem htio da se oduži na ogromnoj podršci koja mu do neba znači, pa je uputio riječi zahvalnosti svima koji su na njegovoj strani i obećao da ćemo ga gledati u takmičenjima i dalje.

"Hteo bih ovim putem da se zahvalim svim ljudima na podršci, mnogo znači kada ljudi u vama vide pozitivnost. Što se moje kviz karijere tiče, jedno je izvesno, a to je da poraz ni na koji način ne znači i kraj. Prijavljivaću se i dalje i nadam se skorom pozivu u kvizove koji momentalno idu", završio je Krnač.