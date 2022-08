Olupina aviona nađena poslije 54 godine u glečeru u Alpima

Olupina aviona koji se srušio u švajcarskim Alpima 1968. pronađena je u glečeru, 54 godine kasnije, objavila je lokalna policija.

Ostaci letjelice otkriveni su u glečeru Aleč, u jugozapadnom dijelu kantona Valis, blizu vrhova Jungfrau i Monh, prenijeli su lokalni mediji, prenosi Tanjug.

"Istragom je utvrđeno da se radi o dijelovima Pajper Čerokija, registracije HB-OYL, koji se srušio na tom mjestu 30. juna 1968. Dalji radovi biće preduzeti što je prije moguće", navodi se u saopštenju policije.

Wreckage from a plane that crashed in the Swiss Alps in 1968 has been discovered on a glacier more than 54 years on, police said Friday.https://t.co/DYwR6MLvrn