One su najbolje astro zavodnice, njima niko ne može da odoli

Postoje osobe koje jednostavno mogu da "dobiju" koga god požele – bez grča na licu, glatko, brzo, kao da nikada ništa drugo nisu ni radile u životu…

Zapravo, djeluju toliko samouvjereno da ne znamo koliko im je vježbe bilo potrebno kako bi savladale umjetnost zavođenja.

Ova tri horoskopska znaka imaju i znatnu pomoć pri zavođenju – zvijezde!

LAV

Vrlo su strastvene i uzimaju sve što žele. Kad im se neko svidi, ne treba im puno vremena da preuzmu inicijativu. Kad započnu razgovor, tačno znaju šta moraju da urade. Pravi je "majstor" zavođenja i čim im neko upadne u oko, žele da ga imaju. Njihovo samopouzdanje pomaže im u tome.

VAGA

Ako je neko majstor flertovanja, onda su to Vage! Stalno ih okružuju razni ljudi, a one tačno znaju šta kome treba da kažu ili urade. Njih je nemoguće sresti same – obožavaoci ih svuda prate. Nevjerovatno su zavodljive, a dodatnu draž daje im utisak nedodirljivosti. Što više pažnje dobijaju, svjesnije su da im je osvajanje na prvom mjestu, piše miss7.

ŠKORPIJA

Uvijek su u potrazi za nečim novim, uzbudljivim. Vole avanture i ne mogu da podnesu rutinu u svakodnevici. Upravo zbog toga djeluju toliko zavodnički. Naime, niko ne zna šta će sljedeće pomisliti. A ne znaju ni one same! Danas je to možda flert sa zgodim konobarom, a već sutra će svoj broj telefona dati zanimljivom muškarcu sa zabave…