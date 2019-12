Opljačkao banku, pa bacao novac čestitajući Božić prolaznicima

Muškarac sa bijelom bradom i brkovima opljačkao je jednu banku u Kolorado Springsu, a zatim počeo da baca plijen u vazduh, poželivši prolaznicima "srećan Božić", prenosi BBC.

Policija je saopštila da je "stariji bijelac" opljačkao Akademi banku dva dana prije Božića, u ponedjeljak u vrijeme pauze za ručak.

Očevici su rekli da je opljačkao banku, izašao na ulicu i počeo da baca novac u vazduh, uzvikujući: "Srećan Božić!"

Čovjek je zatim otišao do obližnjeg Starbaks kafea, sjeo ispred njega i sačekao da bude uhapšen.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE