Muškarac i žena u zagrljaju uzburkali su korisnike Tvitera!

Na fotografiji izgleda kao da muškarac koji stoji na štiklama i drži u zagrljaju djevojku u kariranoj košulji. Zar ne?

A u stvarnosti je potpuno obrnuta situacija! Naime, djevojka u štiklama grli muškarca koji sjedi na stolici.

Da, stvari često nisu onakve kakvim se čine...

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE