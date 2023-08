Optuženi da magarce prerušavaju u zebre (VIDEO)

​Zoološki vrt u istočnoj Kini odbacio je sugestije da bi neki od njegovih medvjeda mogli biti ljudi odjeveni u kostime, nakon što se na internetu pojavio video-snimak jednog od njih kako stoji na zadnjim nogama. Iz zoološkog vrta su poručili da se dogovaraju o posjeti novinara vrtu kako bi vidjeli medvede. Drugi kineski zoološki vrtovi optuženi su da pokušavaju da "prodaju" obojene pse da izgledaju kao vukovi ili divlje mačke te magarce obojene da izgledaju kao zebre.

U saopštenju objavljenom u nedjelju iz perspektive Angele, malezijske sunčane medvjedice, čuvari zoološkog vrta u Hangdžouu rekli su: "Kada je riječ o medvjedima, prvo što vam padne na pamet je golema figura i nevjerovatna moć... Ali nisu svi medvjedi behemoti i personifikovana opasnost. Mi malajski medvjedi smo sitni, najmanji medvjed na svijetu."

Video-snimak medvjeda koji stoji na zadnjim nogama kruži društvenim mrežama, a ljudi su primjetili da njegove vitke noge i nabori krzna izgledaju kao da je čovjek obukao "odijelo" medvjeda.

Predstavnik zoološkog vrta rekao je da je životinja prava i da čovjek u odjelu medvjeda ljeti ne bi izdržao više od nekoliko minuta na temperaturi od 40 stepeni. "Kolabirao bi", kazao je, prenosi "b92".

The Hangzhou Zoo, located in Zhejiang, Hangzhou, China, had to issue a statement this weekend after people saw this video and questioned if the Sun Bears at their zoo were actually humans dressed in costumes. The Zoo stated: “If you get someone to wear such thick fur in this… pic.twitter.com/RrhL86lcyI