Orden Hitlerovog tjelohranitelja prodat po "rekordnoj cijeni"

Ulrih Graf se 1923. bacio pred Hitlera i primio pet metaka "namijenjenih" lideru nacističke partije.

Orden koji je Hitlerov tjelohranitelj dobio zato što je umjesto vođe Trećeg rajha "primio" pet metaka prodat je na aukciji za 36.000 funti (4.600.000 dinara).

Riječ je o ordenu Ulriha Grafa koji se "bacio ispred Hitlera" tokom neuspjelog puča 1923. godine.

Srebrni orden sa jedne strane ima nacističkog orla, a prodat je u petak u Derbiširu. Iz aukcijske kuće navode da je dostigao "rekordnu cijenu" za orden tog tipa.

Graf je bio jedan od prvih pripadnika nacističke partije.

Inače, zbog nacističke prošlosti, porodica je tokom 1950-tih prodala sve njegove stvari.

Tokom neuspjelog Minhenskog puča 1923. godine, došlo je do obračuna pripadnika nacističke partije i policije tokom kog je ubijeno 16 nacista.

"Pet metaka"

"Nacisti su išli ka spomeniku u čast bavarske vojske kada su naišli na policijski kordon", priča vojni stručnjak Adrijan Stivenson.

"Policija je otvorila vatru i Graf je prvo primio metak u rame. Potom se bacio ispred Hitlera i pogođen je još pet puta.

"Graf je bio veliki rvač i očigledno je bio veći i snažniji od Hitlera. Da li bi on preživio tih pet metaka? Ko zna?"

Stivenson kaže da je orden kupio britanski doktor koji ima "veliku kolekciju ordenja Trećeg rajha".

Neke zemlje, poput Francuske, zabranile su prodaju predmeta koji simbolizuju Treći rajh, ali Stivenson kaže da to "ne ide u prilog žrtvama nacista".

"To je kao da sve to gurate pod tepih", ističe on.

