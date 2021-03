Osmislili masku za kafiće: Vjeruju da štiti dok se jede i pije

Istraživači iz Meksika vjeruju da su osmislili način kako da riješe problem izloženosti korona virusu tokom konzumacije hrane i pića.

Naime, svako je u toj prilici prinuđen da skine masku, međutim, oni su napravili novu masku koja pokriva samo nos i smatraju da bi ona trebalo da spriječi širenje virusa.

Istraživaču su objavili video na kom se vidi kako prvo nose običnu masku koja prekriva nos i usta, a kada je uklone da bi popili ili pojeli nešto, na nosu imaju jednu malu masku, koja bi, smatraju, trebalo da spriječi veću izloženost virusu.

Ova nova "mini-maska" izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. Korisnici su istakli da im je drago što pojedini ljudi žele da sačuvaju sebe i ljude oko sebe, pa čak i ako se tom prilikom blamiraju.

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3