Osvojio 40 miliona pa mislio da je prvoaprilska šala

AJOVA - Kada je penzioner iz Ajove, Erl Lape osvojio ogroman dobitak na lutriji od 40 miliona dolara, njegova prva reakcija bila je da se jednostavno nasmije. On je mislio da je u pitanju prvoaprilska šala.

Reakciju Lapea mogli su podijeliti i mnogi drugi, jer je mislio da je dobitak džekpota prvoaprilska šala. Uostalom, on je kupio listić 1. aprila, prema službenicima lutrije Ajove.

Odnio je svoj listić u lokalni market, gdje je saznao da je dobitnik nagrade od 40.03 miliona dolara. "Već sam ga potpisao, pa sam joj ga predao", rekao je Lape službenicima lutrije. “Ona ga je skenirala, a zatim se nasmiješila i rekla, 'Ti si pobjednik!'" Lape, iz Dubukvija, spojio je svih šest brojeva izvlačenja 1. aprila, koji su bili 2-38-43-46-51 i Star Bol broj 7 .

Nije bio jedini koji nije vjerovao u dobitak na lutriji koja mu mijenja život.

A Dubuque man couldn't believe he won $40 million jackpot on April Fools Day. Earl Lape claimed his prize Monday.https://t.co/GOCCR1Wgzm pic.twitter.com/5DdsPNtYOf