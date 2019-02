Osvojio milion dolara, novac preuzeo s maskom na licu

Jamajčanin, koji je dobio milion dolara na lutriji, prilikom preuzimanja nagrade pojavio se sa maskom na licu koja je korišćena u filmu "Vrisak".

Dobitnik, za kog mediji navode da se zove A. Kempbel, prošle nedjelje se u Kingstonu prilikom preuzimanja čeka pojavio u dugom bijelom kaputu, širokim pantalonama i rukavicama, a na licu je imao masku.

Kako prenosi "Washington post", Kempbel je tek posle 54 dana "skupio hrabrost" da ode po nagradu. Kempbel je rekao da je, kada je saznao da je osvojio nagradu, u prvi mah bio ushićen, ali da se poslije danima osjećao bolesno.

"Glava me boljela tri dana jer sam stalno razmišljao o tome kako mi se ostvarilo ono što sam želio. Stomak me bolio dvije nedjelje. Ponekad sam osjetio toliku bol da sam čak i zaboravio da sam dobio na lutriji", kazao je on.

Kempbel je naveo da je znao da rok za podizanje nagrade ističe u februaru, dodajući da je želio prije toga da se malo "sabere". On je otkrio i šta planira da uradi sa nagradom od 1,1 milion dolara. Naveo je da će jedan dio potrošiti na "lijepu kuću", kao i na unapređenje privatnog biznisa.