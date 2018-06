Otkriveno zašto su Simpsonovi žuti

Jedan od producenata Simpsonova otkrio je odgovore na neke od najvećih misterija - zašto je porodica žuta kao i zbog čega stanuje baš u Springfildu

Majk Ris na kultnoj seriji radi od početka njenog emitovanja od 1989. godine, a sad je izdao knjigu "Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons", u kojoj daje odgovore na neka od pitanja koja su fanovi najčešće postavljali, piše Index.hr.

Zašto su žuti

Ris kaže kako je prepoznatljiva žuta boja likova došla sasvim spontano. Boju za originalne likove Met Grejninga pronašao je bivši animator šoa, a Ris je objasnio kako je to napravio zbog bizarnih frizura koje djeca u seriji imaju. "Bart, Lisa i Megi nemaju uopšte kosu, odnosno nema uopšte linija koje odvajaju njihovu kožu od kose. Pa su animatori odabrali žutu koja je kao kosa, a opet kao koža", rekao je.

Zašto žive u Springfildu

Ris u knjizi kaže kako je ime grada pozajmljeno iz sitkoma Father Knows Best iz pedesetih godina prošlog vijeka, a Grejning ga je odabrao zbog generičnosti. Otkrio je zanimljivosti i o nepostojećoj lokaciji grada.

"Springfild ima okean na istočnoj i na zapadnoj strani. Jednom smo rekli da je Istočni Springfild tri puta veći od Teksasa, a u jednoj epizodi Homer ujutro lopatom čisti snijeg pa popodne leži u mreži i pije limunadu na suncu", piše. "To postavlja pitanje: Na kojem je Springfild planeti?", dodaje.

Zašto se ime porodice pojavljuje iza oblaka u uvodnoj špici

Fanovi serije naviknuti su na špicu, ali mogli bi se iznenaditi zbog čega je tako. Ris objašnjava da su, kad je šou prvi put prikazan, gledaoci prvo vidjeli samo prvi dio reči - The Simps, prije nego što je otkriven ostatak. "Prvo vidite prvi dio riječi - The Simps - prije nego što se pokaže ostatak. Pa što? Pa, Simps je skraćeno za simpletons - za glupe ljude - poput onih koje ćete vidjeti u seriji", napisao je.

Kako su dobili imena

Homer i Mardž dobili su imena po stvarnim ljudima - tvorac Met Grejning koristio je imena svojih roditelja kao inspiraciju za fikcionalni sitcom par. Lisa i Megi dobile su pak imena po njegovim sestrama, a Bart je bio njegova invencija - od anagrama riječi "brat" (derište), prenosi Index.hr.