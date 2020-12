Otvaraju prvi podvodni kružni tok i 11 km dugačak tunel ispod okeana

Radovi na prvom podvodnom kružnom toku završeni su ispod sjevernog Atlantskog okeana, u sklopu radova na 11 kilometara dugačkom tunelu ispod dna koji povezuje 2 od 18 Farskih ostrva.

Kružni tok će uskoro biti pušten u promet i ne samo da će služiti za saobraćaj, već je nesvakidašnji inženjerski poduhvat uljepšan instalacijom domaćeg umjetnika Trondura Patursona.

The first roundabout under the Atlantic Ocean is a reality. This is part of our new 11 km sub-sea tunnel connecting 2 of our 18 #FaroeIslands in a new & innovative way. This is our 3. sub-sea #tunnel. The roundabout is decorated beautifully by the Faroese artist Tróndur Patursson pic.twitter.com/dOHk4PdpYH