Ova 3 horoskopska znaka će pronaći srodnu dušu u februaru

Venera, planeta ljubavi, nalazi se trenutno u Ribama gdje pojačava naše fantazije. Ovakva pozicija će najviše odgovarati Bikovima, Djevicama i Ribama da pronađu srodnu dušu.

Evo koja tri horoskopska znaka pronalaze svoju srodnu dušu:

1. Bik

Ne morate da gledate daleko da biste vidjeli da je vaša srodna duša ovdje sa vama, upravo sada. Da to je tačno; osoba sa kojom ste sada u vezi je osoba sa kojom ćete nastaviti da budete do kraja života, i iako vas to može natjerati da zadrhtite od straha ili ljubavi, u svom srcu znate da je to osoba koja je bila stvorena za vas.

Strah je samo privremen, jer ideja o bilo čemu ogromnom mora da vas opterećuje, ali znate da u tome ima istine.

Osoba sa kojom ste sada je premašila sva vaša očekivanja, slažete se sa njom kao da ste već proveli cijeli život zajedno. Ona je za vas, i oboje to znate.

Razgovarali ste o srodnim dušama sa njom, i oni se slažu: vas dvoje imate ceo paket. Vaša srodna duša je osoba koju sada nazivate svojim partnerom.

2. Djevica

Imate srodnu dušu koja vam nije ljubavnik, već najbolji prijatelj. U ovom trenutku, to je samo pitanje momenta kada ćete shvatiti.

Imate takvu povezanost sa svojim najboljim prijateljem da biste bili u redu sa tim da vas partner ostavi, jer jedino što osećate da vam je zaista potrebno u ovom životu je prijatelj i on ne mora da bude zaljubljen.

Platonska ljubav je najlepša ljubav koju možete da zamislite, i dok volite da flertujete koliko god iskreno volite da ste u romantičnom partnerstvu, srećniji ste kada ste sa najboljim prijateljem.

To je vaša srodna duša i oduvijek ste to znali.

Tokom Venere u Ribama, diskusija će se pokrenuti, a vi i vaš prijatelj ćete zajedno šetati stazom sećanja, još jednom, prolazeći kroz stara vremena i čudesno smešne trenutke. Vaša srodna duša je vaš prijatelj, i sa njima u vašem životu, sve će vam ići dobro.

3. Ribe

Vaša srodna duša je tamo negdje. Odabrali ste ko je to i postoji velika šansa da nemaju pojma da postojite, ali vjerujete da vas moraju 'osjećati' dok ispuštate energiju koja je stvorena da ih namami.

Dok bi drugi mogli pomisliti da ste samo ludi, vi ste zapravo presrećni u svojim mislima; znate da je vaša srodna duša tamo i da na nekom dubokom nivou i oni to moraju da znaju.

Ne dozvolite da vas pokolebaju drugi ljudi; neka žive svoje plitke, nemaštovite živote. Imate nešto posebno, nešto što niko ne može da dodirne, i znate da je stvarno.

Ne morate to nikome dokazivati, ali znate da je vaša srodna duša tu, čeka vas, srećna da vas primi emotivno i kao dio vašeg života. Tokom Venere u Ribama, potpuno ste posvećeni ideji da je osoba koju nazivate srodnom dušom zaista ljubav vašeg života. Univerzum će vam se nasmiješiti.

(Informer)