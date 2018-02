Ova tri horoskopska znaka će vas varati s kim god stignu

Njima je nevjera u krvi, te pri prvom problemu u vezi znaju da se udalje i potraže novog emotivnog partnera. Nekoga ko će im podići ego i unijeti novi nivo energije u vezi.

Pitate se koji znaci su najveći preljubnici? Prema zodijaku, riječ je o ova tri znaka.

Blizanci

Zavodljiv i šarmantan, Blizanac nema problem da privuče pažnju suprotnog pola, On plijeni svojom harizmom i, naprosto, niko ne ostaje imun na njega. Mana mu je što mu veoma kratko traje pažnja i fokusiranost, te zajedno sa neodlučnošću, ovaj znak zna i te kako sebi da zakomplikuje emotivne odnose. Pogađate, riječ je o šaranju, jer kada se stvori prilika koja u njemu probudi strast, teško će moći da joj odoli. Blizanci su veoma zahtjevni partneri, a često traže više nego što daju.

Lav

Vatreni Lavovi moraju biti u centru pažnje, gdje god da se nalaze. Žene u ovom znaku su prave kraljice drame, svoje želje stavljaju ispred svih i svega. Ako se ne osjete dovoljno bitno, ili ako se osjete potcijenjeno, često dižu nos i pokazuju svoju najgoru stranu ličnosti. U slučaju da u vezi nemaju svu pažnju, poštovanje i podršku svog izrabranika, one će se lako okrenuti drugom partneru. I neće im biti žao zbog toga.

Vaga

Vaga je kraljica flerta. Ona obožava da upućuje i dobija komplimente, a to je svojevrsna hrana za njen ego. I kada je najzaljubljenija i u potpunosti posvećena svom partneru, ona će i dalje nastavljati da zavodi sa strane, a često to može da preraste u nešto više. S obzirom na to da je esteta, Vaga pada na pohvale za svoj izgled, a njihovu pažnju osvojiće osoba koja je lijepa, zavodljiva, ali i opuštena.

(b92)