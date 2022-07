Ovi horoskopski znaci će se osloboditi toksičnih veza

Toksične veze crpe našu energiju, a ljudi rođeni u ovim horoskopskim znacima će se osloboditi takvih veza. Ipak, razmislite još jednom prije nego što donesete konačnu odluku.

Rak

Rakovi neka ovaj mjesec sjednu i duboko razmisle. Definitivno prošlost više ne kuca već je prošla kroz vrata. Bila je velika strast, velika ljubav, ali prošla je. Muškarce u znaku Raka predstavlja rak - spolja tvrd, ali iznutra mekan, i to je zaista vrlo tačan opis. Muškarac Rak ne može lako da se nosi sa gubitkom žene koju voli. On je tip čovjeka koji će otvoreno pokazati da mu je teško i neće strahovati da pusti suzu.

Zvijezde vam kažu da je ispred vas novi ljubavni život. Na vama je da stavite tačku ili zarez! Rak žudi za emotivnom vezom, a ako ne može naći u vama osobu kojoj može u potpunosti da se otvori, on će odlučiti da je najbolje da prekine. Ne podižite zid kada ste u vezi sa Rakom i omogućite im da vam pokažu svoju emotivnu stranu.

Sve vrijeme ste znali da se ovako nešto može desiti, ali bilo je potrebno toliko hrabrosti da dođete do mjesta gdje ste konačno dovoljno sigurni i u svoj izbor da odete, i u svoju sposobnost da to zaista učinite.

Djevica

Djevice neka ne žure sa konačnom odlukom. Ipak ne treba ni da odugovlače. Neke stvari koje sugerišete partneru se nikada neće promijeniti. Zapamtite da se čovjek mijenja samo zbog sebe nikada zbog drugih. Djevice imaju malo strpljenja za one koji zapravo ne slušaju ono šta im one govore. Ako se osjećaju kao da ih partner ne čuje i osjete da njihov partner nije zainteresovan za to kako se osjećaju one će jednostavno nastaviti dalje, same. Ako ste donijeli konačnu odluku saopštite je poslije 20. jula! Stavite tačku i uživajte u životu i slobodi. Smiješi vam se novi partner.

Jarac

Jarčevi su izuzetno ambiciozni i ne mogu da imaju partnera koji ne podržava njihove ambicije, ili još gore, pokušava da ih odvrati. Jarac želi partnera koji ima vjeru u njegove snove i ciljeve. Potreban im je partner koji je tolerantan i otvorenog uma i neko ko je u stanju da ih voli zbog onoga što su, umjesto partnera koji će pokušati da ih izvaja u osobu prema svojim potrebama.

Jarac nije neko kome će veza brzo dosaditi, pošto zna da veza traži strpljenje i posvećenost oba partnera. Kada mu postane udobno u vezi i kada se potpuno posveti, tvoj je. On će dići ruke od veze samo ako bude smatrao da gubi vrijeme i da se druga strana ne trudi dovoljno da bi stvari funkcionisale. On voli veze koje su stabilne i pune ljubavi.

