Ovi horoskopski znakovi jednostavno obožavaju seks

Ljudi rođeni u pojedinim horoskopskim znacima imaju izraženu seksualnost i ne libe se da to javno, pred svima pokažu. Ako se nađete u njihovom društvu u nekom klubu uputiće vam provokativne poglede, zamišljaće vas bez garderobe… Ako volite avanture i skloni ste flertu partnere potražite među ovih 5 horoskopskih znakova.

Ovan

Ljudi rođeni u znaku ovna imaju izraženu seksualnost, a nije im problem ni da to javno pokažu. Ukoliko ih sretnete u nekom izlasku otvoreno će vam pokazati svoje interesovanje za seks, a daće vam i do znanja da vas žele imati, bez obzira da li imate partnera ili ne. Uživaju u predigri, koja je u većini slučajeva pokazatelj kakav će seks biti.

Sa njima je gotovo svako iskustvo nezaboravno. Ovnovi vole da se igraju igre dominacije, u kojoj oni vode glavnu riječ, sa drugi moraju da im se pokoravaju. Uzbudljivo je, zar ne?

Ribe

Ovaj se znak ne razlikuje mnogo od prethodnog. Ribe imaju neobično visok seksualni nagon i uživaju u njemu. Vrlo su posebni, jer žele da imaju odnose svaki dan, više puta dnevno.

Zato im je vrlo teško da pronađu dugoročnog partnera. One seks vide u svakodnevnim situacijama, pa su uvijek spremni na akciju. Dovoljno je da vide lijepu zgodnu osobu i bum, želja je već tu.

Uživaju u vizualizaciji seksa s različitim partnerima, ali dodirivanje osjetljivih dijelova tijela ono je zbog čega vrište i u stanju su da mole za još!

Vaga

Kad Vage imaju seks, to je uvijek dugo i nezaboravno iskustvo. One znaju da uživaju u predigri, ali vole i da svom partner pružanje višestruke orgazame i duga uživanja.

Sve će uraditi kako bi pokazali svoje seksualnim sposobnostima i kako bi privukli više žena u svoje muške odaje. Seks vide svuda - u muzici, na filmovima, čak i u hrani.

Vage se ne mogu osloboditi osjećaja neprestane želje, ali im to ne smeta. Uvijek su spremne na seks, flert i razmjenu nježnosti.

Bik

Bikovi su izuzetno opsednuti seksom, ali za razliku od ostalih, imaju ga redovno. Vrlo su aktivni, koriste priliku da imaju seks kad i gdje god im se za to ukaže prilika.

Bilo da su u avionu, parku, na utakmici, oni svuda vide prilike za upoznavanje novih potencijalnih partnera. To nije loše, jer oni u tome zaista znaju da uživaju, piše redoakrekord.com

Djevica

Djevica je znak koji veoma dobro barata tijelom svog partnera. Kada shvatite šta sve zna bićete zapanjeni. Vole seks, ali vole kada i druga strana ima inicijativu. To je nešto što ih uzbuđuje i tjera da uvijek rade na sebi.

Kad su okruženi izazovnim ženama, non-stop razmišljaju o seksu. Za neke ljude to može biti grubo, ali to je način na koji one funkcionišu. Uostalom, zašto bi im neko zamjerio, kada one toliko uživaju u seksu.