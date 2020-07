Ovo su tri najsmirenija znaka horoskopa

Ako ste se ikad zapitali zašto vama pri najmanjoj raspravi sjevaju varnice iz očiju i ide para na uši, dok su vaši prijatelji u znaku Vodolije, Vage i Bika, hladni kao špriceri, niste sami, piše ženskimagazin.rs.

Činjenica je da znaci u horoskopu drugačije reaguju na stresne situacije i da je svaki od njih priča za sebe, kada je nivo "proključavanja" u pitanju. Međutim, od ova tri istaknuta znaka biste zaista mogli mnogo toga da naučite i pokušate i sami smirenije da reagujete u zahtjevnim situacijama.

Dozvolite sebi da razmislite prije nego što reagujete

Bez obzira da li su u pitanju djeca koja stalno nešto zapitkuju, traže ili vam se suprotstavljaju, ili je riječ o kolegama sa posla koji vas zatrpavaju i njihovim obavezama, obično kada reagujete ishitreno, takva reakcija vam se vrati poput bumeranga. Vodite se Bikovom promišljenošću i ne pristajte baš na sve što bilo djeca ili kolege sa posla traže od vas. Udahnite i razmislite tri puta prije nego što na nešto pristanete.

Odmaknite se od situacije kako biste vidjeli širu sliku

Kada vas ljutnja proguta, svaki i najmanji zvuk ili događaj u okolini može biti iritantan. Kada smo ljuti, imamo utisak da je sve okrenuto protiv nas i da se nalazimo u najgorem dijelu zahvaćenom olujom. Vodolije se vode parolom "šire slike" odnosno izbacivanjem "ja" člana iz situacije. Stavite se u cipele osoba koje vas okružuju. Pokušajte da prebacite svoju stvarnost sa učesnika na svjedoka i vidjećete koliko drugačije ste u stanju da riješavate stvari. Sve što vas lično ne dotiče, kristalnije je.

Razmišljajte korak po korak

Svaka osoba koja je po prirodi više eksplozivna, svaki napad bijesa doživljava kao vatreno oružje koje treba da upotrebi bez obzira na kolateralnu štetu. Vage se ne ponašaju tako. One koriste malu stvar koja se zove logika, kojoj je dodata odmerenost kako bi razmislile o svojim emocijama. Umjesto da dozvole sebi da ih ljutnja odvede do krajnjeg cilja – vrištanja na sve oko sebe, one postupno riješavaju problem, korak po korak. Racionalizovanje i usporavanje je zapravo proces zaustavljanja ljutnje.

