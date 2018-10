Ovo su tri najtvrdoglavija horoskopska znaka

Različiti karakteri se različito slažu, a to dokazuju i ovi horoskopski znakovi.

Izdvojili smo tri horoskopska znaka s kojima, ako ih imate u porodicu, treba da budete posebno pažljivi.

Ovan

Zajednički život sa Ovnovima nije nikada baš jednostavan. Pripadnici ovog znaka poznati su po tome da brzo i naglo reaguju na neke možda male i nebitne sitnice. Nezavisno o tome da li se radi li se o vašoj braći, roditeljima ili partneru, s Ovnovima treba da budete jako oprezni. Ponekad se može dogoditi da morate razmišljati o svakoj izgovorenoj riječi kako ne bi rekli nešto pogrešno ili kako ne bi izazvali njihovu burnu reakciju.

Ovan se nazljuti ako iz daleka posumnjate u njegove stavove, uvjerenja, a posebno ako mu prigovorite da nešto nije dobro napravilo/la. Ovnovima se ne može ništa nametnuti, čak i kad oni možda misle da su u krivu neće vam to pokazati. Partneri Ovnovi posebni su po tome što vam prividno daju jako puno slobode dok istovremeno traže da ostanete samo njihovi i samo njih tetošite. Nije sve tako sivo, Ovnovi, ako se osjećaju dovoljno sigurno, mogu biti prave maze. Glavni problem kod njih je što ih jako brzo zavolite iako su ponekad dosta teški. Usput, najteže je s njima za vreme puberteta. Pa ako imate brata ili sestru Ovna u tim godinama, samo budite strpljivi, uskoro će i to razdoblje nepotrebnog živciranja proći.

Djevica

Ovaj znak zodijaka poznat je po pedantnosti, brizi i pažnji koju potajno traži. Djevice ne vole puno da radie ako to neko od njih traži i zahtjeva, ali kada same nešto zacrtaju onda će to odraditi do kraja i gotovo savršeno. Osobe rođene u znaku Djevice imaju jako malo razumijevanja prema drugima i njihovim problemima pa je s njima moguće da ćete često ulaziti u zbunjujuće svađe u kojima se nećete međusobno razumjeti.

Djevice jako vole da kritikuju pa ako vam je blizak član porodice u tom znaku, pripremite se na stalne komentare. Česta potreba za samoćom, mirom i tišinom je normalna kod Djevica pa ako vam se netko iz porodice i tako ponaša nemojte odmah misliti da se ljuti na vas, oni to tako jednostavno vole. Ako vam je dete u ovom znaku pripremite se na to da neće hteti gotovo ništa da otkrije pred vama i da ćete se morati jako pomučiti da bi saznali barem neke pojedinosti iz njegovog života. Barem dok je djete. Ako mu u tim trenucima pokažete podršku i ljubav, sve to će se dvostruko vratiti kada odraste.

Škorpija

Sično kao i kod Ovna, ponovno pričamo o glasnom, karakterno jakom i snažnom znaku zodijaka. Jedna od stvari po kojima su Škorpije najviše poznati je njihov ponos koji je viši od neba. Nikada neće priznati svoju grešku niti ako su nešto pogređili samo kako vam ne bi spustili mišljenje o njima. Ako Škorpiju kritikujete pred drugim ljudima ili oni čuju da ste ih komentarisati, pripremite se na svađu i viku. Glavni problemi kod Škorpije dolaze kada vam se čini da su potpuno ravnodušni prema možda nekim važnim životnim situacijama.

Oni zapravo jako dobro skrivaju svoja osjećanja jer brinu da se ne pokažu kao ranjivi. Partner Škorpije pravi je zadatak za svaku osobu jer će biti potrebno da mu stalno hranite ego, ali ako to uspijete dobro uraditi, vjerujte da ćete vi dobiti ljubav i komplimente u još većoj mjeri. Ujedno, ako ste osvojili Škorpiju znajte da vas je on pomno proučio prije nego što se odlučio za takav poduhvat. Ukoliko imate djete u ovom znaku pripremite se na težak period puberteta i na to da nećete ništa znati o njemu. Uz to, ako pokušate da ga naterate na neke kućne poslove, srećno, vjerovatno vam neće uspjeti.

