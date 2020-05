Partner je nazvao svinjom pa smršala 93 kilograma

Nakon što ju je njen partner nazvao "debelom svinjom", Australka Riki-Lajg Džonson (25) odlučila ga je ostaviti te je izgubila više od 90 kilograma i pronašla novog partnera, prenosi Daily Mail.

Riki-Lajg je priznala kako joj je samopouzdanje bilo nisko kada je dosegla svoju najveću težinu od 179 kilograma, 2017. godine. Dodala je kako joj je samopouzdanje bilo narušeno zbog njezinog bivšeg partnera, koji ju je stalno vrijeđao. Nakon što ga je napokon ostavila, još 2017. godine, Riki-Lajg odlučila je da joj zlostavljanje bivšeg partnera neće uništiti budućnost te je odlučila dovesti svoj život u red i smršavjeti. I nakon tri godine napornog rada, ova majka troje djece uspjela je izgubiti 93 kilograma te pronašla ljubav svog života, zaručnika Brandona Kartnera (27). Riki-Lajg sada je sretnija i zdravija nego ikada, ima 86 kilograma, te se sprema udati za Brandona.

"Bila sam veoma depresivna u svojoj prošloj vezi. Moj bivši partner me počeo zlostavljati i bilo je nemoguće živjeti s njim. Osjećala sam se potpuno bezvrijedno, a njegovo ponašanje samo se pogoršavalo kako je vrijeme odmicalo. Nisam imala prijatelje i bila sam jako tužna pa sam jela kako bih se utješila. Nisam bila aktivna dobila sam toliko kilograma da se nisam mogla prepoznati. Moj bivši partner me uvijek omalovažavao zbog viška kilograma te je potpuno uništio i ono malo samopouzdanja koje sam imala. Zvao me debelom svinjom, a ne znam ni koliko puta me samo nazvao debelom", ispričala je.

Svoj život promijenila je zahvaljujući promjenom prehrane, tako što je jela zdrava jela s puno proteina i povrća, te vježbanjem u teretani s osobnim trenerom, koji joj je pomogao doći do zavidne linije. U manje od godinu dana izgubila je 93 kilograma te se sada osjeća zdravije i snažnije, nego ikad prije. "Mrzila sam što sam bila pretila. Stranci su me uvijek osuđivali, a nisam ni stala u lijepu odjeću. Ali, najgora stvar je bila što nisam mogla trčati sa svojom djecom, ostala bih bez vazduha samo kad bi ih podigla. Ubijala sam se kako bih došla do ovdje i jako sam ponosna na sebe. Ne postoji čarobni trik, samo predani rad i trud", otkrila je za Daily Mail, prenio je Večernji list.