Pas čekao vlasnika nedjelju dana ispred bolnice

Vijerni pas čekao je skoro nedjelju dana ispred bonice u Turskoj, sve dok mu vlasnik nije otpušten nakon liječenja.

Ženka mješanca po imenu Bončuk, što na turskom znači "perla", nagrađena je za svoju vjernost emotivnim susretom sa vlasnikom Kemalom Senturkom (68), kada je konačno izašao iz bolnice u gradu Trabzon na sjeveroistoku Turske.

Senturk je prebačen u bolnicu 14. januara, zbog embolije mozga, a Bončuk, koja je ime dobila po svojim smeđim očima, pratila je kola hitne pomoći.

Od tada se svakoga dana vraćala i čekala ispred bolnice, a osoblje ju je ponekad hranilo.

Senturkova kćerka je nekoliko puta pokušavala da kerušu vrati kući, ali je ona svaki put bježala da bi se vratila pred bolnicu.

Kada je Senturk ove nedjelje konačno izašao iz bolnice, Bunčuk je trčala oko njegovih invalidskih kolica, skakala da bi je pomazio i mahala repom.

"Čovjek se zbog toga osjeća veoma srećno. Taj pas nam je veoma bilizak, kao ljudsko biće i veoma sam srećan zbog toga", rekao je Senturk.

