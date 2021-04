Pas utrčao na stazu u Uti

Takmičarka Gracie Laney nedavno je doživjela iznenađenje tokom trke.

Naime, dok je ulazila u posljednji krug na stazi u Uti imala je solidnu prednost, no onda joj se na stazi pridružio još jedan brzi takmičar.

Bijeli pahuljasti pas utrčao je na stazu i počeo s Gracie trčati prema cilju.

"Isprva sam mislila da je to druga trkačica, ali onda sam shvatila da je to pas. Nisam očekivala da ću se takmičiti sa psom", kazala je Gracie za The Dodo.

Pas je prvi ušao u cilj, a publika je podivljala.

Ipak, Gracie se nije uznemirila što nije prva.

"Morao je pobijediti zbog svog truda. Voljela bih da ga nisu odmah maknuli sa staze, volim pse i bilo bi mi drago da smo snimili selfie", zaključila je Gracie.

(Index.hr)