Patike koje se obuvaju i izuvaju bez saginjanja

Patike koje su pogodne za sve one koji su u žurbi novi su adut proizvođača sportske opreme "Najk". U pitanju je model koji možete da obujete ili izujete bez saginjanja i korišćenje ruku.

"Najk" je predstavio prvu obuću za koju ne morate koristiti ruke pri obuvanju ili izuvanju, prenosi Indipendent.

To je jedan od prvih slučajeva kada je gigant u proizvodnji sportske odeće i obuće stvorio proizvod pogodan za ljude sa različitim fizičkim sposobnostima.

#Nike has unveiled the first hands-free sneaker, the GO FlyEase. Video: Nike Learn more: https://t.co/VEZIGYPt2L pic.twitter.com/A0Kt18NgWb