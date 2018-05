Penzioneri odlaze u zatvor jer su usamljeni kod kuće

Japan ima najstariju populaciju na svijetu, koju najmanje 27 odsto stanovnika čine stariji od 65 godina. Ova zemlja se sada suočava sa još jednim ozbiljnim problemom. Naime, kako piše "Bloomberg", barem jedna od pet zatvorenica u japanskim zatvorima je penzionerka, a devet od 10 se nalazi iza rešetaka zbog manjih krađa u prodavnicama.

Razlog za ovaj "kriminalni" talas je ipak veoma tužan... Naime, između 1980. i 2015. godine broj seniora koji žive sami u Japanu porastao je na šest miliona.

Istraživanje koje su naručile vlasti Tokija prošle godine pokazuje da je više od 50 odsto seniora koji su izvršili krađe živjelo samo, a 40 odsto njih nije imalo čak ni rođake s kojima su mogli da žive.

Decenijama je trend u Japanu bila briga porodice o starijim rođacima, ali zbog nedostatka resursa i to se promijenilo.

"Možda imaju dom i porodicu, ali to ne znači da se s njima osjećaju kao kod kuće. Misle da ih niko ne razumije i da može da ih razumije samo neko ko je njihovih godina", kaže Jumi Muranka, upravnica ženskog zatvora blizu Hirošime.

S obzirom na to da nemaju dovoljno ekonomskih sredstava za pristojan život, zatvor je postao mjesto u kojem starije žene traže bijeg od domaćinstva u kojem su same.

"Moj suprug je imao moždani udar prije šest godina i od tada je u krevetu. Takođe pati od demencije i paranoje. Teško mi je bilo u ovim godinama da se brinem o njemu, ali o stresu koji preživljavam nisam mogla nikome da pričam jer me bilo sramota. Prvi put sam otišla u zatvor sa 70 godina. Ukrala sam nešto iako sam imala novac u džepu. Onda sam razmišljala o svom životu. Nisam željela da se vratim kući, a nisam imala gdje da odem. Zatvor je bio jedino rješenje za mene. Život mi je sada mnogo lakši. Mogu da budem ono što jesam i da dišem punim plućima, makar ograničeno. Sin mi je rekao da sam bolesna i da bi me trebalo zatvoriti u bolnicu, ali ja ne mislim da sam bolesna. Mislim da me anksioznost dovela do ivice", kaže osamdesetogodišnja Japanka koja živi u zatvoru.

Zaposlenima u zatvoru često se čini da rade u domu za penzionere, pa njihova briga o zatvorenicama ide dotle da im peru veš.

"Sramota ih je i kriju svoj veš, a ja im kažem da mi daju i da ću bez problema oprati sve što treba", kaže Satomi Kezuka, koja radi u zatvoru.

Koliko god bilo humano s njihove strane, to im stvara i određene probleme. Briga o starijim zatvorenicima povećala je i bolničke troškove koji su prevazišli šest milijardi jena 2015. godine, što je za 80 odsto više u odnosu na 2005.

Japanska vlada sada traži način da uspostavi program i rehabilitaciju za seniorke koje su pogođene egzistencijalnim problemima.

(Bloomberg.com)