Pet godina besplatno živio u hotelu u Njujorku

Njujorčanin Miki Bareto živio je pet godina u kultnoj zgradi hotela "New Yorker", a osim prvog noćenja više nije platio ni centa za kiriju.

Policija je uhapsila Bareta u februaru i optužila ga za podnošenje lažnih imovinskih dokumenata kada je tvrdio da ima pravo na vlasništvo nad hotelom, saopštilo je Okružno tužilaštvo Menhetna, navodi "Business Insider".

Tužioci su rekli da je Bareto izbjegao plaćanje kirije u vrijednosti od nekoliko hiljada dolara koristeći malo poznati lokalni zakon o stanovanju, između ostalih navodnih zločina, i pokušao da naplati kiriju od drugog stanara.

Za okružnog tužioca Menhetna, ovo drugo je bilo kap koja je prelila čašu.

"Kao što se navodi, Miki Bareto je više puta i na prevaru tražio vlasništvo nad jednom od najpoznatijih znamenitosti grada, hotelom 'New Yorker'", naveo je tužilac Alvin Breg u saopštenju.

Bareto se trenutno suočava sa 24 optužbe, uključujući 14 tačaka za krivična djela prevare. Ako bude proglašen krivim, mogao bi biti osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu, objavio je "The New York Times", a prenosi RTCG.

Baretovo stanovanje u poznatom hotelu, koji je svojevremeno ugostio brojne dostojanstvenike i poznate ličnosti, uključujući Muhameda Alija i Džona F. Kenedija, datira iz 2018. godine kada je prvi put saznao za Kodeks za stabilizaciju stanarine u Njujorku.

Ovaj zakon daje stanarima koji borave u pojedinačnim prostorijama u zgradama izgrađenim prije 1969. godine pravo da zahtijevaju šestomjesečni zakup.

Nakon što je ostao u sobi 2.565 jednu noć po ukupnoj cijeni od 200,57 dolara, Bareto je odlučio da je on, u stvari, stanar.

Međutim, kada je Bareto zatražio šestomjesečni zakup hotela, odmah je iseljen.

Bareto je odbio da prihvati ne kao odgovor.

On je 2018. godine tužio "Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity", udruženje koje je kupilo hotel "New Yorker" 1976. godine. Slučaj je eskalirao do državnog Vrhovnog suda. Baretu je na kraju usvojena žalba, jer se vlasnici zgrade nisu pojavili na suđenju.

Iako je hotelu naređeno da Baretu da ključ, dvije strane se nikada nisu dogovorile o uslovima zakupa. Pošto nije mogao da bude iseljen, živio je u hotelu besplatno.

Tek u julu 2023. sudija je presudio u korist hotela, navodeći Baretov propust da potpiše ugovor o zakupu ili plati kiriju, navodi "Times".

Tužilac je rekao da se tokom godina Bareto lažno predstavljao kao vlasnik hotela i pokušao da profitira od zgrade. To je uključivalo registraciju hotela pod njegovim imenom u Odjeljenju za zaštitu životne sredine grada Njujorka. Pokušao je da bankovne račune hotela prenesu na sebe, rekao je DA.

U 2019. godine pravi vlasnici su takođe tužili Bareta zbog toga što se predstavljao kao vlasnik hotela na LinkedInu i postavio falsifikovani dokument na gradsku veb stranicu.

"Business Insider" se obratio Baretu preko njegove kompanije "Mickey Barreto Missions", ali nije dobio odgovor.

