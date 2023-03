Pet horoskopskih znakova važi za iskusne lažove

Blizanci, Škorpije, Ribe i još par znakova Zodijaka, važe za iskusne lažove.

Iako svi koriste laži da pobjegnu iz situacija koje ih ne zanimaju, horoskopski znaci igraju veliku ulogu u poboljšanju ove sposobnosti. Određeni znaci lažu tako bez napora, da neki mogu vrlo lako biti uvjereni da je u pitanju istina.

Poznati astrolog Pandit Jaganat Guruji otkriva kojih pet horoskopskih znakova su poznati po tome da lažu s lakoćom. Blizanci

Blizancima je laganje sasvim prirodno. Lagali bi bez ikakvog straha, kako bi izašli iz određenih situacija. Ali ono što ih čini jedinstvenim je kreativnost koju koriste za to. Međutim, i njihova laž se vrlo lako može uhvatiti.

Škorpija

Nerazumno je da Škorpije mnogo lažu da bi izbjegle nešto što za njih nema nikakvu vrijednost. Njihov manipulativni i lažljivi kvalitet je dobro poznat. I savladali su to do te mjere da jedva možete da kažete da li je to laž koju su smislili upravo pred vama.

Ribe

Ribe su spoj osjetljivosti i kreativnosti, upotpunjene sa malo zla. Oni se ne brinu oko otkrivanja svoje đavolje strane da bi postigle ono što žele. Njihov intuitivan kvalitet pruža osnovu da se tačno kaže šta treba da se kaže, imajući na umu ko je ko i kako će to prihvatiti.

Vaga

Vaga i njihov šarm idu ruku pod ruku. Ali budite oprezni da ovaj horoskopski znak očarava svoj način tako da manipuliše vama, što ih čini velikim lažovima. Njihove laži potiču iz razloga poput želje da ostave dobar prvi utisak ili da dobiju ono što žele. Ali kvaka je u tome što njihova neodlučnost vodi do zaborava, što na kraju dovodi do toga da ne mogu da se sjete svoje laži.

Vodolija

Laž Vodolije je prilično bezopasna i ne uzrokuje mnogo štete. Ali, naravno, izuzeci uvijek postoje. Njihova navika da lažu potiče od toga da daju prednost svom miru i da se postaraju da ne povređuju ljude koji im nešto znače. Međutim, njihove laži se često mogu vratiti kada se istina otkrije.