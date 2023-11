Pet znakova koji imaju nejveće šanse za vjenčanje u 2024. godini

Ako jedva čekate 2024. godinu i pitate se da li će vam donijeti vjenčanje, zvijezde su vam spremile odgovor.

Zavirite u budućnost, ali znajte da vam horoskop nudi samo orijentaciju, a ne i garanciju

OVAN

Ovan je znak vatrenog i avanturističkog temperamenta i nije ga lako obuzdati. Međutim, upravo ovaj duh će ga učiniti neodoljivim naredne godine pa potencijalni partner lako može da padne na koljena. Najbolje šanse za vjenčanje su u prvoj polovini godine. Ako kažete "da", slijedi srećan period.

BIK

Bik je poznat po svojoj stabilnosti, ali horoskop mu predviđa dosta turbulencija u 2024. godini. Na ljubavnom planu, moguć je prekid ljubavne veze, ali će baš on dovesti do potencijalnog braka. Kad se partneri razdvoje, slegnu se strasti, a oni trezveno razmisle o tome koliko ljubavi i poštovanja međusobno osjećaju, to će ih vratiti u još skladniju zajednicu. Slijedi pomirenje, pa vjenčanje.

RAK

Rak je jedan od najosjetljivijih znakova u horoskopu, uvijek spreman da pomogne. Spremnost da brinete za partnera i da mu se posvetite može da dođe do izražaja upravo u 2024. godini. Astrolozi tvrde da vam se značajne stvari mogu desiti na nekom putovanju, pa ako to bude baš s partnerom, očekujte ponudu za brak.

ŠKORPIJA

Škorpija se vodi strašću, a upravo to će privući vašeg partnera u 2024. godini. Romantika i uživanje vas vode do krupnih obećanja, a najviše šanse za brak horoskop najavljuje onima koji su već ranije stali pred matičara. Zaboravite šta tada nije funkcionisalo, ovoga puta - veća sreća!

JARAC

Uporni i ambiciozni Jarac je nezaustavljiv kad nešto zacrta, a za 2024. godinu je riješio da sredi svoj bračni status. Ako je po pitanju emocija možda malo i zbunjen, osjećaj uzajamnog poštovanja i razumijevanja će ga sigurno uvjeriti da je vrijeme za vjenčanje. Ne propustite ni prelijepu ljubavnu priču o braku naše poznate voditeljke i čuvenog sportiste.

(NovostiMagazin)

