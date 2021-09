Petsto "Merkel medvjedića" u čast njenog odlaska

Njemački proizvođač igračaka Hermann-Spielwaren proizveo je medvjedića u čast njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, koja odlazi sa funkcije nakon 16 godina.

Fabrika Hermann-Spielwaren, koja se nalazi u bavarskom gradu Koburgu, predstavila je igračku dugu 40 centimetara, koja likom podsjeća na Merkel.

To se prije svega odnosi na kancelarkinu frizuru, a medvjedićeve šape se mogu postaviti u položaj poznat kao "Merkel romb".

Ista fabrika je ranije proizvela medvjedića koji podsjeća na bivšeg američkog predsjednika Baraka Obamu, bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Šmita i britansku kraljicu Elizabetu II.

Biće proizvedeno svega 500 "Merkel medvjedića", a prodavaće se po cijeni od 189 evra.

Šesnaesti proizvedeni primjerak će biti poklonjen kancelarki Merkel, piše B92.

