Pgledajte kako je UFC borac spriječio krađu

Američki UFC borac Džordan Vilijams spriječio je krađu automobila.

UFC borac Džordan Vilijams se bori u velter kategoriji i ima skor od devet pobjeda i pet poraza.

On je na svoj Instagram profil podelio video-snimak na kom se može vidjeti kako sprečava krađu automobila.

Incident se dogodio na beznzinskoj pumpi kada je nepoznati muškarac pokušao da ukrade automobil Džordana Vilijamsa. Čim je to spazio zatrčao se ka svom automobilu i ušao sa suvozačke strane i koljenima uspio da udari lopova nekoliko puta.

Kao što vidite na snimku, on je pobjegao koliko ga noge nose, držeći se za čelo.

"Ako se pitate zašto je moj automobil bio uključen, razlog isti zbog kog on nije uspio da ode. Push to start opcija ne dozvoljava mom automobilu da krene dalje od nekoliko metara ukoliko ključ nije u bravi. Naučio sam lekciju, a nadam se da je i on. Volio bih da sam ga udario kada sam imao priliku, ali znam da to nije bilo u redu i srećan sam što sam dobio svoj automobil nazad", napisao je Džordan Bomaye Vilijams.

(B92.net)