Pijan spavao na magarcu, policija prasnula u smijeh

Ako piješ, ne vozi, ne hodaj i ne jaši. Samo miruj. Upravo zbog zadnjeg spomenutog načina kretanja policija i prolaznici su ostali u čudu.

Snimak s Twittera prikazuje turistu obnevidjelog od alkohola, odjevenog samo u kupaće gaćice i s odgovarajućom kapom, koji spava na magarcu i tako krstari mjestom.

Za njim su potrčale i snage reda, ali je policajka morala odustati. Smijeh je bio jači.

Video je podijelio HopkinsBRFC uz tvit: "Prva noć u pabu i izgubiš novčanik, pa moraš naći alternativni prevoz kući."

First night back at the pub and you lose your wallet so you need to find an alternative ride home pic.twitter.com/d7I26IcQLK