Pilot otkrio šta se desi ako otkažu svi motori aviona

Ako se bojite letenja vjerovatno postoji čitav niz problema vezanih za avion koja vas muče.

Dobra vijest je da mnoge stvari koje se događaju avionima nisu ni približno tako dramatične kao što izgledaju na filmskom platnu, a za većinu problema vjerovatno kao putnik nikad nećete ni saznati da su se dogodili.

Pilot Patrik Smit u svojoj knjizi Cocpit Confidential otkrio je što bi se dogodilo da se tokom leta ugase svi motori u avionu, a situacija je puno bolja nego što biste pomislili.

"Možda će vas iznenaditi, no to nije baš rijetka situacija. Ponekad se motori koriste samo za osnovne funkcije, ali ne i za letenje. U tom slučaju jednostavno klizite nebom. Događa se gotovo na svakom letu", piše on.

Dodao je da će pri uobičajenoj visini leta avion nakon isključivanja motora moći bez problema preletjeti još oko stotinjak kilometara.

Svi komercijalni letovi imaju barem dva motora, a šanse da svi motori otkažu tokom leta su vrlo malene, naglasio je on.

(index.hr)