Pilotu doživotno zabranjeno letenje zbog fotografije

Kineskom pilotu doživotno je zabranjeno da leti pošto je dozvolio jednoj putnici da uđe u kokpit aviona, saopštila je kineska aviokompanija "Air Guilin".

Za incident se saznalo kada se internetom proširila fotografija na kojoj se vidi putnica kako sjedi u kokpitu i prstima pokazuje znak pobjede "V".

Ispod fotografije napisano je "Hvala mnogo kapetanu" na kineskom jeziku, prenosi Sinhua.

Fotografija je snimljena u januaru na letu "Air Guilin" od kineskog grada Guejlin do Jangdžoua, navode kineski mediji, a BBC ističe da se internetom proširila ove nedjelje.

Pilotu, čije ime nije objavljeno, do kraja života je zabranjeno da leti, ali nije precizirano da li mu je uskraćeno da obavlja i druge funkcije u aviokompaniji.

Aviokompanija "Air Guilin" navela je u saopštenju da je pilot prekršio pravila time što je "dozvolio nebitnoj osobi da uđe u kokpit".

A captain of Air Guilin was banned from flying for life after allowing a young lady to sit and take a selfie inside the cockpit while the aircraft was flying. https://t.co/WaeIRqNWz0 pic.twitter.com/mnBL2ElBC5