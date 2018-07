Pismeni sastav dječaka koji je oca i majku zatekao tokom seksa

Kada biste ovu priču čuli od nekog, sigurno biste pomislili da je vic, ali očito nije tako.

Pismeni sastav osmogodišnjeg dječaka sa engleskog govornog područja postao je pravi viral na društvenim mrežama.

Zadatak na temu "Moj tata je heroj" ovog dječaka glasi ovako:

"Moj tata je heroj zato što je spasao moju mamu da ne ode na nebo. Moja mama bi umrla da moj tata nije bio toliko hrabar. To se dogodilo prošle nedelje. Čuo sam mamu kako viče u sobi "O, Bože, dolazim, o, Bože, dolazim". Ja sam se toliko uplašio jer nisam želio da moja mama umre, pa sam utrčao u sobu svojih roditelja. Noge moje mame bile su podignute uvis. Bog je pokušavao da je uzme sebi, a tata je bio na njoj i zadržavao ju je. On je to radio sve dok je Bog nije ostavio", napisao je dječak.

Dječak je zbog svoje iskrenosti dobio najnižu ocjenu, a komentar nastavnika ili nastavnice na ovaj pismeni sastav bio je da mora da razgovara s njegovim roditeljima.