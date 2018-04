Pismo dječaka avio-kompaniji oduševilo zaposlene

Devetogodišnjem putniku želja je da leti biznis klasom. Kako bi sebi tu želju i ostvario, uputio je pismo kompaniji Džetstar.

"Moje ime je Džasper Fransis, imam devet godina i živim na sat vremena od Melburna. Samo sam se pitao da li je djeci dozvoljeno da sama lete biznis klasom. Čuvam džeparac kako bih letio Boing 787 Drimlanerom“, navodi se u pismu ovog dječaka u kom se dodaje da je do sada uštedio 85 dolara i pita koliko mu je još potrebno.

Pismo, sa crtežom aviona kako uzleće, poslato je avio-kompaniji. Zaposleni su, nakon što su pismo i pročitali, toliko bili oduševljeni da su svoje vaučere od 50 dolara koje su od kompanije dobili za Uskrs odlučili da poklone dječaku.

