Pjevač svojim mačkama otvorio profil na Instagramu

Jedan od trenutno najpopularnijih muzičara na svijetu Ed Širan obožava mačke, posebno svoje mezimce Dorita i Kalipa, pa im je otvorio profil na Instagramu. Profil njegovih preslatkih mačaka prati više od 200.000 ljudi.

Otvaraenje profila svečano je najavio uz napomenu: "Moje mačke su napravile sopstveni Instagram, pametne mačkice".

Dosad je objavio tek desetak slika, ali svaka ima mnogobrojne lajkove i komentare.

Pjevač je poznat po svojoj ljubavi prema životinjama, piše portal BBC.

Ed nije jedini u svetu poznatih koji je uradio ovako nešto - Ledi Gaga je svom buldogu takođe otvorila profil, a na ovoj društvenoj mreži vladaju i ljubimci Kajli Džener, kao i Majli Sajrus.

Squad goals