Počinje sezona Djevica

Dvadeset drugog avgusta je počela sezona Djevica, a s obzirom na to da je ona poznata po tome što je organizovana i voli red i raspored, jasno je da ćemo sezonu Djevica provesti u poslu do guše.

Za vrijeme sezone Lavova čitav svijet je bio jedna velika pozornica, kako za njih, tako i za one znake na koje je uticala njihova energija. Sada je to, međutim, gotovo, jer nastupa energija Djevica koja će nas uzeti pod svoje i natjerati da pospremimo sav haos koji smo napravili prethodnog mjeseca.

Djevica je zemljani znak i njom vlada Merkur, zbog čega ona najviše brine da sve bude pod kontrolom i da smo svi prizemni. Baš kao što nas je energija Lava vinula u nebesa i natjerala da maštamo o raznim stvarima, tako će nas Djevica podsjetiti na realnost.

Iako nas je ljeto izbacilo iz kolosijeka u bilo kom aspektu našeg života (a vjerovatno je u pitanju ljubav), sezona Djevice će nas vratiti nekoliko koraka unazad. Primijetićemo da ćemo imati drugačiji pristup životu i da ćemo se brzo vratiti u formu. Mada, nemojte da se brinete - ljeto služi tome da se zabavimo, dok je jesen tu da nas podsjeti na obaveze.

Čim se ljeto primakne kraju, sve nas obuzme onaj osjećaj kao da je vrijeme da se vratimo u školu. Za pojedine je povratak u jesenju učahurenost izuzetno težak jer im njihova avanturistička energija to ne dozvoljava, dok su drugi jedva čekali da se sve ponovo dovede pod kontrolu.

To su Djevice. One će uživati u kontroli. Ne nad nekim, već nad situacijama. One vole da nadgledaju i sve isprate pogledom, zbog čega se ovom periodu najviše i raduju, uz nalet energije koja će ih motivisati da čiste, sređuju i pospremaju kako prostor u kome žive, tako i svoje emotivno stanje. Djevice će u potpunosti biti u svom elementu.

Male promjene najčešće dovode do velikih životnih lekcija i veoma je bitno da se držimo naših navika, a to one vrlo dobro znaju. One su tu da nas podsjete da imamo obaveze kojima se moramo vratiti, zbog čega je sezona Djevica idealna za početak novih hobija, otkrivanje nove muzike… Primijetićete da će vam se u ovom periodu mozak pokrenuti i da će vam razne ideje padati na pamet, piše Wannabemagazine.

Sezona Djevica je idealna za istraživanje sebe i sprovođenje promjena, jer one zahtijevaju balans. Zapitajte se koju naviku možete da promijenite u svom životu tako da ga učini boljim? Svaki korak koji može da učini da se bolje osjećate treba da bude korak koji ćete napraviti u sezoni Djevica - jer one najbolje balansiraju navike i nove početke.

Ono što vam se, međutim, neće svidjeti u toku ove sezone je to što ćete primijetiti da ste skloni kritikovanju. Ovdje je u pitanju jedna od osobina koja prevladava Djevicama, čija će energija uticati na sve u okolini.

One tačno znaju kako da rade efikasno, obavljaju poslove koji ih čekaju i da sve odrade na vrijeme. Zbog toga su sklone kritikovanju onih koji ne umiju da se organizuju. Dešava se da se drugi uvrijede, ali one samo imaju najbolju namjeru. Dozvolite Djevicama u vašoj okolini da vam pomognu da se organizujete - njima će biti zabavno, a vama će biti od pomoći.